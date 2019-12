La società calcistica della Juventus è molto famosa sia per quanto riguarda le sue vittorie, ma anche per le sue Azioni.

In questo articolo vi illustreremo il perché acquistare le Azioni di questa squadra e come fare.

Perché comprare Azioni della Juventus

Prima di intraprendere il percorso di acquisto delle Azioni di una determinata società è opportuno informarsi sul loro valore, i bilanci societari ecc. Quando parliamo di Azioni della Juventus possiamo stare tranquilli, sia per la solidità del Club che per le quotazioni in borsa. La società della Juventus è stabile ed è un ottimo investimento.

I vari modi per acquistare le azioni della Juventus

Quando vogliamo acquistare delle Azioni ci sono vari modi, uno di questi è recarsi direttamente presso la banca di fiducia e farci consigliare dall’incaricato del settore. Sicuramente questo modo non è molto economico. Inoltre comprare direttamente le Azioni è anche molto rischioso, data l’estrema volatilità dei mercati. Altro modo per acquistare le Azioni è anche tramite l’home Banking della propria banca, ovvero l’home Banking è una piattaforma accessibile tramite Internet che permette di effettuare sia operazioni di routine che di effettuare investimenti. Un altro modo molto in auge, utilizzato da moltissime persone al mondo è di potere guadagnare sulle Azioni Juventus è tramite il trading online e i CFD.

Comprare Azioni Juventus tramite il trading online

Da quando molti anni fa si è sviluppato il trading online, per essere più precisi agli inizi del 2000, comprare e contrattare sui vari mercati Azionari, ETF, Materie Prime ecc è diventato alla portata di tutti. Nel nostro caso per comprare Azioni Juventus ci dobbiamo affidare ad un broker di trading online, nel panorama del Web ci sono molte pubblicità di broker più o meno seri, l’importante è verificare che il broker si avvalga delle certificazioni finalizzate alla tutela finanziaria. Le certificazioni più importanti nel panorama della tutela di trading online sono la CONSOB e la CySEC. Una volta scelta la piattaforma broker più idonea a noi, possiamo iniziare la nostra avventura inerente alla Azioni Juventus.

Utilizzare i CFD per le azioni Juventus

Tramite le piattaforme di trading online è possibile utilizzare per il nostro scopo i CFD, tramite questo prodotto finanziario, che ricordo che è accessibile a tutti al livello economico, si può partire da solo 10 Euro di investimento. I motivi per cui molti trader preferiscono utilizzare i CFD sono molti, per iniziare capiamo cosa sono i CFD.

I CFD sono dei contratti per differenza, sono dei contratti che vengono stipulati tra il trader e il broker. Tramite i CFD il trader non compra direttamente le Azioni della Juventus ma va a contrattare su di esse. Ecco perché i CFD sono dei prodotti cosi largamente utilizzati. Il trader come abbiamo detto non compra le Azioni ma va ad investire dei soldi su uno strumento che punta sia al rialzo che al ribasso del titolo Azionario. I CFD sono prodotti finanziari che si avvalgono dell’Effetto Leva finanziaria, ovvero vi è un prestito che il broker eroga al trader, che a quest’ultimo gli permetterà di utilizzare una maggiore fonte di denaro.

Chiunque voglia iniziare a fare trading online è consigliato di utilizzare il conto demo. Il conto demo è un conto che viene offerto dalle piattaforme broker, questo conto serve per prendere confidenza con i mercati e i vari comandi, prima di iniziare ad investire i propri soldi. Ci sono alcuni broker che offrono conti demo illimitati altri invece hanno una scadenza. Inoltre il conto demo serve anche a prendere confidenza con le varie strategie di trading online e a conoscere gli strumenti di analisi tecnica e fondamentale, utili per il trading online.